O líder da bancada parlamentar do CDS, Nuno Magalhães, anunciou, esta segunda-feira, que os centristas vão chamar o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, ao Parlamento com caráter de urgência. No sábado, o jornal Público avançou que o Ministério da Administração Interna foi intimado pelo Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa a fornecer um conjunto de informações requeridas pela publicação, entre as quais um relatório sobre as falhas da rede de emergência nacional - SIRESP durante o incêndio de Pedrógão Grande.

"Vamos chamar o ministro com urgência por causa da gravidade do que está em causa, quer pelo fato de ter omitido ou facultado dados errados ao Parlamento", explicou Nuno Magalhães ao mesmo jornal. Esta decisão surge depois de, no domingo, a presidente do CDS, Assunção Cristas, disse que se o Governo não quer divulgar informação sobre o incêndio de 2017 em Pedrógão Grande é porque "tem alguma coisa a esconder".