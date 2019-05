O Governo deve um total de 11 milhões de euros à SIRESP, SA: nove milhões do investimento feito em sistemas de redundância, que foram decretados pelo Conselho de Ministros em 2017 e ainda oito rendas mensais completas de 200 mil euros às quais se acrescentam quatro rendas parciais.



De acordo com o que apurou o JN, a empresa que tem uma participação de 33% do Estado e que é detida, na sua maioria, pela Altice decretou que devia ser apresentada uma solução de pagamento até esta sexta-feira, 10 de maio.



É já para a semana - a partir de 15 de maio - que a Proteção Civil considera ser necessário ter em atenção permanente os perigos dos fogos rurais.

O Estado português tem uma dívida acumulada de 11 milhões de euros que pode ditar a insolvência do consórcio, avança o Jornal de Notícias esta sexta-feira. O Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP) afirma ter feito investimentos neste valor a pedido do Estado em 2018, mas que os mesmos não foram ainda pagos, ameaçando com o corte das comunicações durante o verão.A falta de pagamentos pode levar o SIRESP a cancelar as comunicações com recurso a satélite que foram implementadas depois das falhas nas comunicações que se verificaram nos incêndios de 2017 em que morreram 112 pessoas.