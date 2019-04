No entender dos juízes daquele órgão, não foram cumpridos os princípios de "economia, eficiência e da eficácia". Devido a esta violação de normas, o tribunal decidiu que deve ser levada a cabo uma averiguação do apuramento de eventual responsabilidade financeira sancionatória.



"Pelos fundamentos indicados, acordam os juízes do Tribunal de Contas, em plenário da 1.ª secção, em negar provimento ao recurso, confirmando-se o acórdão recorrido quanto: a) à recusa de visto ao aditamento supra identificado, ao abrigo do artigo 44.º, n.º 3, alíneas a), b) e c) da LOPTC [Lei da Organização e Processo do Tribunal de Contas] ; b) e à determinação de prosseguimento do processo para efeitos de concretização do âmbito da infracção prevista no artigo 65.º, n.º 1, alínea h) da LOPTC, pela existência de contrato que terá produzido os seus efeitos antes do visto, em violação do disposto no artigo 45.º, n.º 4 da mesma lei", pode ler-se no acórdão que é citado pelo jornal Público.

O Tribunal de Contas negou ao Estado o visto que permitiria investir 15,8 milhões de euros na rede de emergência nacional SIRESP. O TC pede ainda que sejam apuradas responsabilidades financeiras por ter sido celebrado um contrato entre o Ministério da Administração Interna (MAI) e a SIRESP, SA, antes da aprovação do visto daquele órgão.Em duas alíneas, o TC dá conta de que recusa conceder o visto e ainda que sente que há necessidade de fazer uma investigação. De acordo com o acórdão que é citado pelo jornal Público, o teribunal afirma que foram violadas regras financeiras por parte do ministério.