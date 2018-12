Nenhum dos três secretários de Estado que se demitiram após o escândalo de idas ao Euro 2016 de futebol a convite da Galp vai a julgamento. De acordo com o jornal i, o Ministério Público (MP) propôs aos três membros do Governo – Rocha Andrade, João Vasconcelos e Jorge Costa Oliveira – e aos restantes arguidos dos respectivos gabinetes o pagamento de uma multa para a suspensão provisória do processo.

O MP considerou não existir base de continuidade para o caso conhecido como Galpgate, no qual a petrolífera pagou a políticos viagens até França e bilhetes para jogos da selecção nacional de futebol no Campeonato Europeu da modalidade, realizado em 2016. De acordo com o jornal, os valores das multas variaram entre os 600 e os 4500 euros, sendo que a Rocha Andrade (responsável na altura pelos Assuntos Fiscais), a João Vasconcelos (titular da secretaria da Indústria) e a Jorge Costa Oliveira (responsável pela Internacionalização) foram aplicados os valores mais elevados.

O jornal avança ainda que a suspensão provisória do caso será agora determinada mediante o consentimento dos arguidos e, caso tal aconteça, o processo será arquivado desde que os arguidos cumpram as injunções aplicadas e não cometam outro crime da mesma natureza durante o período estipulado.