No total, o Ministério Público constituiu 18 arguidos no caso de recebimento indevido de vantagem no caso das viagens ao Euro 2016 pagas pela Galp.



O Ministério Público já concluiu as investigações ao caso das viagens ao Euro 2016, pagas pela Galp a vários responsáveis do Governo. Foi deduzida acusação, pela prática de crimes de recebimento indevido de vantagem, contra 18 arguidos, entre os quais estão os ex-secretários de Estado do actual governo, Fernando Rocha Andrade e Jorge Oliveira, Vítor Escária, antigo assessor do primeiro-ministro, e Carlos Costa Pina, antigo secretário de Estado e atual administrador da Galp.



A acusação do Ministério Público, refira-se, surge depois de uma juíza de instrução ter recusado a suspensão provisória do processo promomida pelo Ministério Público. Segundo o despacho final do Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa, "os arguidos ligados ao grupo Galp, atuando em nome e no interesse das sociedades arguidas, endereçaram convites a várias pessoas que exerciam funções ou cargos públicos para assistirem a jogos da seleção nacional no campeonato europeu de futebol, que decorreu em França nos meses de junho e julho de 2016. Os custos inerentes à deslocação, que incluíam viagens, refeições e bilhetes para os jogos, seriam integralmente suportados por uma sociedade arguida"



"Com tal conduta, ofereceram, fizeram oferecer e disponibilizaram, a expensas do Grupo Galp, vantagens patrimoniais e não patrimoniais a que os destinatários dos convites endereçados não tinham direito, com exclusivo fundamento nas funções por estes exercidas", concluiu ainda o Ministério Público.



O Ministério Público considerou ainda que ficou colocada em causa a "transparência, equidistância, isenção e objectividade com que os destinatários dos convites deveriam desempenhar as suas funções, nomeadamente, no que diz respeito às empresas que integravam aquele grupo, criando um contexto de ilegítima proximidade".



Por sua vez, os titulares de cargos públicos que aceitaram os convites, "fizeram-no sabendo que a eles não tinham direito e que os mesmos apenas lhes tinham sido endereçados por força das funções"públicas que desempenhavam". "Estes arguidos sabiam, igualmente, que lhes estava vedado aceitar quaisquer ofertas de entidades privadas, uma vez que o seu recebimento colocava em causa a

transparência, equidistância, isenção e objectividade com que deveriam desempenhar as suas funções, nomeadamente, no que respeitava a empresas do grupo Galp", acrescentou ainda o Ministério Público.