MP propôs a ex-secretários de Estado o pagamento de uma multa para a suspensão provisória do processo. Associações cívicas consideram que "o Governo lava as mãos".

Nenhum dos três ex-secretários de Estado – Rocha Andrade, João Vasconcelos e Jorge Costa Oliveira – que se demitiram após o escândalo de idas ao Euro 2016 de futebol a convite da Galp vai a julgamento, avança o jornal i, porque o Ministério Público (MP) propôs o pagamento de uma multa para a suspensão provisória do processo. Para o presidente da Associação Frente Cívica, Paulo Morais, esta solução é "um mau sinal para a sociedade".



"Isto é permitir que pessoas abusem dos seus cargos, numa situação eticamente reprovável, a troco de uma espécie de 'multa de estacionamento'", diz o ex-candidato à Presidência da República à SÁBADO.



Já o presidente da associação cívica Transparência e Integridade (TI-PT), João Paulo Batalha, frisa que, a confirmar-se esta notícia, "é um desfecho mais favorável do que esperava". "O crime que estava a ser investigado, o de recebimento indevido, tem uma formulação muito restrita, que quase assegura a ineficácia de qualquer acusação", explicou. Com estas multas, entre os 600 e os 4500 euros, "pelo menos alguma coisa será restituída para o erário público", salienta à SÁBADO.



De acordo com a lei, sublinha João Paulo Batalha, este crime "exclui situações que estejam conforme os usos socialmente aceites". "Para qualquer procurador, acusar ex-membros do governo neste âmbito significa saber se é socialmente aceite este tipo de ofertas para viagens ou eventos culturais ou desportivos, que estão mais do que disseminadas. É uma formulação quase perversa porque no limite situações promíscuas podem cair dentro da lei se se demonstrar que sempre existiram", explicou.



Desta forma, o próprio Código Penal cita as "recomendações do Conselho da Europa", em como se deve privilegiar "a aplicação de penas alternativas". "Na sequência de recomendações do Conselho da Europa nesse sentido, privilegia-se a aplicação de penas alternativas às penas curtas de prisão, com particular destaque para o trabalho a favor da comunidade e a pena de multa", lê-se no ponto três.



Em jeito de conclusão, o líder da associação Transparência e Integridade considera que a suspensão provisória do processo a troco de multa "não é uma condenação mas uma punição". "É uma solução inteligente para um processo que poderia ser labiríntico", acrescentou.



"Não há vontade politica" para casos éticos

Apesar de ser uma boa solução do Ministério Público, este caso "deixa em aberto responsabilidades políticas e que nunca são assumidas para prevenir e punir no plano ético", considera João Paulo Batalha.



"Esta suspensão provisória significa um mecanismo de censura público que é aplicado pelo Ministério Público, quando deveria ter sido pelo governo que deveria ter sido prevenido e agido", lamentou. "Ainda não há vontade política para mudar. Nestes casos, o Governo lava as mãos e empurra para a esfera do Ministério Público", atirou.



O líder da associação cívica deu uma evidência dessa "desresponsabilização do Governo": os secretários de Estado "só se demitiram quando foram constituidos arguidos". "O governo lavou as mãos e só impôs alguma censura política quando foram constituídos arguidos, isso significa que as instituições politicas, que deviam ter os seus próprios meios de prevenção, ficaram parados. O costume é empurrar-se para a esfera do MP e justiça criminal.



"Esta desresponsabilização está a causar enormes danos para o funcionamento da democracia, que fica desacreditada", concluiu.