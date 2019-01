Capa n.º 768

Além do crime de recebimento indevido de vantagem, o Ministério Público imputa aos antigos líderes parlamentares do PSD, Luís Montenegro e Hugo Soares, e ao ex-deputado Luís Campos Ferreira o crime de falsificação de documentos. O "novo" crime em causa consta de um despacho da juíza Cláudia Pina enviado à Assembleia da República em junho do ano passado, solicitando o levantamento da imunidade parlamentar a Hugo Soares e Campos Ferreira, já Luís Montenegro tinha saído do Parlamento, mas, soube a, os crimes e os factos em causa também lhe foram apontados. Assine já a edição digital da SÁBADO por 1 euro para ler o artigo na íntegra ou encontre-o na edição em banca a 17 de janeiro de 2019