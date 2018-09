assessor para a área económica

Recorde-se que Vitor Escária, que pediu a demissão do gabinete de António Costa após ter sido noticiado o seu envolvimento no caso Galpgate, frisou à imprensa que o convite da Galp foi feito a título pessoal e não na qualidade dedo líder de Governo.Quanto a João Goulão Crespo, ainda não são conhecidas em que circunstâncias este docente da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova se terá envolvido no caso. Atentou entrar em contacto com o professor universitário e com Susana Escária, sem sucesso.Além disso, Goulão Crespo representou a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova na Comissão Cientifica do "Programa Doutoral em Engenharia de Refinação, Petroquímica e Química", onde também a Galp esteve representada por Carlos Martins de Andrade, responsável pela Inovação e Tecnologia da empresa.

Recorde-se que este processo foi noticiado em primeira mão pela revista SÁBADO em Agosto de 2016. Na altura, Fernando Rocha Andrade, secretário de Estado dos Assuntos Fiscais do governo socialista, viajou a convite da Galp para assistir a um dos encontros que a selecção portuguesa disputou durante a fase de grupos do Campeonato Europeu de Futebol



Desde então, o Ministério Público constituiu como arguidos pelo menos 13 pessoas, entre eles deputados e ex-governantes socialistas, como os secretários de Estado da Internacionalização, Jorge Costa Oliveira, dos Assuntos Fiscais, Fernando Rocha Andrade, e da Indústria, João Vasconcelos, que se demitiram do Governo em Julho de 2017.



Foram também constituídos arguidos João Bezerra da Silva (ex-chefe de gabinete de Rocha Andrade), Pedro Almeida Matias (ex-chefe de gabinete de Vasconcelos e presidente do Instituto de Soldadura e Qualidade) e o deputado Cristóvão Norte (PSD).



Do lado da Galp, como apurou o Jornal de Negócios e mais tarde confirmou a PGR, a própria empresa foi constituída como arguida neste processo, tal como o presidente executivo da Galp, Carlos Gomes da Silva, e o administrador Carlos Costa Pina, com os pelouros das novas energias e serviços corporativos. Recorde-se que Costa Pina foi secretário de Estado do Tesouro e Finanças do Governo de José Sócrates.

Está por apurar, nesta investigação, se existe ou não evidências de um crime de "recebimento indevido de vantagem", por pessoas que ocupam cargos políticos ou de alto cargo público, no exercício das suas funções. A Lei dos Crimes de Responsabilidade de Titulares de Cargos Políticos pune este acto com uma pena que varia entre um a 5 anos de prisão.