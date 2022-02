Farmacêuticas pagaram mais de 450 milhões de euros a médicos e sociedades científicas desde 2014

É no Palácio de Congressos do Algarve, na unidade hoteleira com cinco estrelas da Herdade dos Salgados, que cerca de 2.500 médicos se juntam cada primavera na maior ação de formação anual de clínicos em Portugal: o Update em Medicina. O ambiente é casual. Ninguém anda de fato, as pessoas tratam-se pelo nome próprio e as perguntas durante as sessões são encorajadas. As sessões são dedicadas a várias especialidades, têm oradores de topo e assentam em casos reais – cada médico tem um aparelho no qual vê as opções de análise sobre o caso, vota na que lhe parece mais correta e o palestrante tem acesso aos resultados, podendo interagir com a plateia. Participar no congresso custa 300 euros, mas a maioria dos médicos ali presentes não despende um cêntimo: são as empresas farmacêuticas que pagam a entrada e os custos do alojamento durante os quatro dias do evento. Só em 2019, antes da pandemia, a indústria gastou cerca de 2 milhões de euros com este evento anual, um dos que mais dinheiro atrai em Portugal.



A Update em Medicina é uma empresa fundada e detida desde 2007 por um casal de médicos: António Pedro Machado e Maria de Sousa Machado. António, médico internista, recebeu 224 mil euros em apoios do laboratório Menarini desde 2014. Desde esse mesmo ano, a sua empresa Update recebeu cerca de 5 milhões de euros das farmacêuticas, indica à SÁBADO. O valor inclui os apoios diretos ao evento anual – as empresas pagam para fazer simpósios com palestrantes também pagos por elas e para terem stands no evento – e, ainda, a receita oriunda da oferta do curso a milhares de médicos. A multinacional Pfizer, por exemplo, convidou 107 médicos em 2019 (32.100 euros em entradas, sem contar com estadia, deslocações e refeições), além de patrocinar o congresso em cerca de 65.500 euros. A formação é para clínicos de Medicina Geral e Familiar, grandes prescritores de medicamentos. “Obviamente, os médicos querem ir aos congressos onde podem ter acesso à melhor formação multidisciplinar”, afirma António Pedro Machado. “E é principalmente nesses congressos que os laboratórios querem estar”, diz. E estão: entre 2018 e 2020, a Update gerou lucros de 731,5 mil euros para o casal de médicos, segundo a base de dados Informa DB.



A omnipresença da indústria farmacêutica na maior ação de formação de médicos do País, que não existiria sem esse apoio, é um exemplo ilustrativo da relação financeira entre estas empresas e a comunidade médica. Entre 2014 e 2021, a indústria gastou em Portugal mais de 450 milhões de euros em apoios a médicos, sociedades de medicina, associações de doentes e outras entidades, segundo dados extraídos da Plataforma de Transparência e Publicidade monitorizada pelo Infarmed, o regulador do medicamento.