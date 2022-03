Indústria farmacêutica dá milhões a associações de doentes

As principais associações de doentes em Portugal recebem apoios substanciais da indústria farmacêutica. Só quatro das associações mais apoiadas – Grupo de Ativistas em Tratamentos (GAT), Associação Protetora dos Diabéticos Portugueses (APDP), Respira e Liga Portuguesa Contra o Cancro – receberam apoios superiores a 5,5 milhões de euros desde 2013. Os dados são extraídos do Portal da Transparência e Publicidade, monitorizado pelo Infarmed, o regulador do medicamento.



As associações representam os doentes e prestam uma série de serviços, de campanhas de rastreio a conferências, formações, publicação de revistas – e, também, de lóbi público para que o Estado aceite comparticipar tratamentos inovadores. “Surge uma inovação, o Estado não quer pagar [comparticipando o custo do medicamento], mas os doentes querem ter acesso e fazem pressão para comparticiparem”, explica uma fonte ligada à indústria. O interesse para os laboratórios está, também, nas campanhas de sensibilização pública e de rastreio da doença.



Tal como no caso das sociedades científicas de cada especialidade médica – que desde 2013 receberam apoios superiores a 70 milhões de euros dos laboratórios, num modelo de incentivos que a SÁBADO descreveu na semana passada –, as associações que mais recebem estão ligadas a doenças com potencial para inovação e a mercados que valem mais dinheiro, seja porque têm muitos doentes ou tratamentos caros. As empresas que apoiam as referidas associações vendem medicamentos nas respetivas áreas.