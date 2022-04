Indústria farmacêutica entregou dois milhões de euros a associação de gestores hospitalares

A Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH), que representa os gestores dos hospitais públicos e privados, recebeu dois milhões de euros em apoios da indústria farmacêutica desde 2014, segundo dados compilados pela SÁBADO a partir do Portal da Transparência do Infarmed. Mais de metade do orçamento que financia os eventos de formação e de outra natureza da APAH vem das doações dos laboratórios, sobretudo daqueles que têm um portfolio alargado de medicamentos de venda exclusiva nos hospitais públicos.