Associação dos farmacêuticos hospitalares já recebeu mais de 4 milhões dos laboratórios

Em novembro passado, os farmacêuticos hospitalares tiveram o seu 14º congresso anual - três dias de palestras e convívio no Palácio da Bolsa, no Porto. Quem quisesse subir as escadas para assistir às sessões passava pelo imponente espaço central do palácio, preenchido pelos stands das empresas que pagaram o evento: a indústria farmacêutica. Dois grandes laboratórios que vendem medicamentos de uso exclusivo nos hospitais foram patrocinadores "platina": a Gilead, uma biotecnológica, pagou €39.975 e a ViiV, uma parceria entre a Pfizer e a GSK, transferiu €33.304, segundo a plataforma da transparência, do Infarmed.