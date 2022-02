Guterres distinguido com o Prémio da Universidade de Coimbra

O secretário-geral da ONU, António Guterres, vai ser distinguido, a 01 de março, com o Prémio da Universidade de Coimbra, atribuído com o apoio da Fundação de Santander Portugal.







REUTERS/Mike Segar/File Photo

Segundo o reitor Amílcar Falcão, constitui "uma honra" para a Universidade anunciar que o antigo primeiro-ministro (1995 - 2002) é o vencedor da edição deste ano do Prémio da UC."Trata-se de uma figura excepcional, de alcance mundial, que, em cargos de relevo nacional e internacional, tem erguido permanentemente a voz na defesa da sustentabilidade e da promoção da igualdade, causas nas quais a Universidade de Coimbra também está particularmente empenhada", acrescenta o reitor.A presidente da Fundação de Santander Portugal, Inês Oom de Sousa, assinala que o secretário-geral da Organização das Nações Unidas "chama a atenção para a necessidade de uma solidariedade global e da criação de uma nova mentalidade que transcende nações, religiões e territórios"."Pelo exposto e pela importância que os objetivos de desenvolvimento sustentável representam para o Santander, trata-se de uma escolha de elementar justiça", acentua a vice-presidente do júri.António Guterres, 72 anos de idade, foi primeiro-ministro e alto comissário da ONU para os refugiados (2005 - 2015).Instituído em 2004, o Prémio da UC, no montante de 25 mil euros (10 mil para ovencedor e 15 mil para a atribuição de uma bolsa de investigação concebida para apoio ao desenvolvimento de trabalho numa área a definir pelo premiado), distingue anualmente uma personalidade de nacionalidade portuguesa possuidora "deinequívoco valor percebido na sua área profissional".Entre os perto de 20 anteriores vencedores do Prémio da UC contam-se Tolentino de Mendonça, Carlos Moedas, Sampaio da Nóvoa, António Pinho Vargas, Maria de Sousa, Julião Sarmento, Helena da Rocha Pereira e Fernando Lopes da Silva.ernando Lopes da Silva.