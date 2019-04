A Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) recusa divulgar o custo do tratamento para a hepatite C, o que contraria uma decisão da Comissão de Acesso a Documentos Administrativos (CADA) que deu razão a uma queixa da SÁBADO de julho de 2017.

