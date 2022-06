Médicos e farmacêuticas: quando os candidatos a bastonário são 'influencers'

Patrocínios diretos, apoios a instituições que lideram e dinheiro para investigação. As relações intensas de Fausto Pinto e Jaime Branco com a indústria farmacêutica ilustram o peso do dinheiro dos laboratórios no setor da Saúde.