Em dia de festa da IL, militantes criticam centralismo interno

Manuel Almeida/Lusa

Cada partido aproveita o seu congresso, a sua reunião magna, para lançar motes. No do PS, em agosto, dizia-se "No Caminho Certo"; No do Chega dizia-se… André Ventura, o deputado único e líder partidário cuja cara estava omnipresente nas imagens espalhadas em cada corredor e slideshows do partido."Se chegámos aqui, por que não conseguimos vencer o PSD?", dizia Ventura, que apontava como objetivo ser o principal concorrente à direita. Na VI convenção da Iniciativa Liberal (IL), também se aponta para o céu (ou melhor, para o Governo de Portugal). "Preparados", lê-se nos cartazes da reunião magna liberal deste fim de semana, no Centro de Congressos de Lisboa."Esta convenção está montada para mostrar que estamos preparados", começou João Cotrim Figueiredo, deputado único e presidente da IL, no final da manhã deste sábado. "Estamos porque temos as pessoas, organização, competência, irreverência, força das ideias cujo tempo chegou e a convicção num Portugal mais liberal", concretizou, para o júbilo dos presentes.Apesar de não existir um culto do chefe como o de André Ventura no Chega – não se vê em lado algum a imagem de João Cotrim Figueiredo –, os militantes criticam a organização interna da IL. O primeiro a apontar isso foram dois membros do Conselho Nacional liberal: José Cardoso e Rui Malheiro. Enquanto Malheiro pediu maior transparência na escolha dos membros da comissão executiva, Cardoso afirmou que o partido está a ser gerido "de uma forma centralista, contrária ao sentido liberal". "A falta de liberdade castra a energia individual das pessoas e leva a resultados inferiores", apontou Cardoso.Na reunião magna liberal, estão cerca de 1200 os membros, 700 presencialmente e 500 online. No foco da convenção está a moção único intitulada "Preparados. Liberalizar Portugal", de Cotrim Figueiredo, que se candidata a um segundo mandato como presidente da Comissão Executiva sem qualquer oposição interna. Para a nova direção estão como vogais Paulo Carmona, um dos fundadores do Movimento Europa e Liberdade (MEL), o professor catedrático Miguel Pina e Cunha e da advogada Ana Pedrosa-Augusto, que foi vice-presidente eleita no primeiro congresso do Aliança. Além destes nomes, ingressa também Rodrigo Saraiva, chefe de gabinete parlamentar do partido e militante número dois, Rodrigo Saraiva. Mónica Mendes Coelho e Maria Castello-Branco estão de saída.