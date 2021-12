Vereador da Mealhada acusado de difamação

O vereador do PSD no Município da Mealhada, Hugo Alves Silva, acaba de ser acusado de difamação, pelo Ministério Público, na sequência de queixa apresentada por autarcas do PS.



Em janeiro de 2021, antes de ser reeleito à cabeça de uma coligação, Hugo Silva reagira à constituição como arguido, por eventual difamação agravada, reiterando o teor de uma carta que deu azo à participação entregue ao MP.



"Se tiver de ser, irei a tribunal defender o que escrevi, sem subterfúgios e sem desdizer uma palavra", declarou, então, em comunicado, o autarca social-democrata.