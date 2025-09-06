Elevador: Guarda-freio do elevador acidentado acionou travões

Primeiro embate pode ter ocorrido a uma velocidade de cerca de 60 km/hora, "tendo todos estes eventos decorrido num tempo inferior a 50 segundos".

O guarda-freio do elevador que descarrilou acionou os travões automático e manual para tentar suster o movimento de descida, mas essas ações não surtiram efeito e a carruagem continuou em aceleração até se descarrilar 170 metros depois.



Acidente no elevador da Glória: Proteção Civil corrige número de vítimas para 16 Vasco Cândido/CMTV

A Nota Informativa (NI) do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF), hoje publicada e a que a Lusa teve acesso, estima que o embate da carruagem do elevador da Glória, em Lisboa, contra um edifício tenha ocorrido a "uma velocidade da ordem dos 60" quilómetros hora e que todo o evento tenha "decorrido num tempo inferior a 50 segundos".

O GPIAAF refere que o elevador da Glória percorre 276 metros, vence um desnível de 45 metros, com uma inclinação média de 18%, sendo a "sua velocidade máxima de funcionamento" de 11,5 quilómetros hora, levando pouco mais de um minuto a realizar o percurso.

É constituído por dois veículos, designados por "cabinas" e numerados 1 e 2, cada um com cerca de 14 toneladas de tara e capacidade para 42 pessoas, 22 das quais sentadas e as restantes em pé, além do condutor ('guarda-freio').

O ascensor da Glória, classificado como monumento nacional, na sua tipologia e configuração atual data de 1914, embora tenha ao longo destes 111 anos sido sujeito a diversas intervenções de conservação e beneficiação, além da manutenção periódica definida para cada momento.

Sobre a fita do tempo do acidente, o GPIAAF conta que, pelas 18:00 de quarta-feira, 03 de setembro, o ascensor encontrava-se com as suas cabinas estacionadas em ambas as estações: a n.º 1 no cimo da Calçada da Glória e a n.º 2 em baixo, junto à Praça dos Restauradores, recebendo passageiros.

A NI adianta que "neste momento da investigação não está ainda inequivocamente determinado qual era o número exato de pessoas em cada veículo, sendo que os guarda-freios controlam a capacidade de acordo com a lotação máxima permitida".

O GPIAAF conta que "cerca das 18:03, após os normais procedimentos de coordenação entre os respetivos guarda-freios, as cabinas iniciam a sua viagem".

"Alguns instantes após o início do movimento e quando não teriam percorrido mais de cerca de seis metros, as cabinas perdem subitamente a força de equilíbrio garantida pelo cabo de ligação que as une", explica este organismo.

Segundo o GPIAAF, "a cabina n.º 2 recua bruscamente, sendo o seu movimento sustido cerca de 10 metros depois pela sua saída parcial além do final da via-férrea e enterramento do trambolho do lado inferior no final da vala do cabo".

"Já a cabina n.º 1, no cimo da Calçada da Glória, prossegue o seu movimento descendente aumentando a sua velocidade. De imediato, o guarda-freio do veículo acionou o freio pneumático bem como o freio manual a fim de tentar suster o movimento. Essas ações não tiveram efeito em suster ou reduzir a velocidade do veículo e a cabina continuou em aceleração pelo declive", revela a investigação.

Cerca de 170 metros após o início do seu percurso, no início da curva à direita que o alinhamento da Calçada apresenta na sua parte final, "o veículo, devido à velocidade, descarrila e começa a tombar para a esquerda no sentido da marcha".

"No entanto, as forças desenvolvidas acabam por arrancar do pavimento e o veículo perde totalmente o guiamento, embatendo lateralmente a parte superior da cabina na parede do edifício existente do lado esquerdo da Calçada, o que iniciou a destruição da caixa de madeira e depois frontalmente contra um poste de iluminação pública e outro de suporte da rede aérea elétrica do ascensor", lê-se na NI.

O GPIAAF diz que os dois postes, ambos em ferro fundido, "causaram danos muito significativos na caixa", acrescentando que a cabina terminou "pouco depois o seu movimento descontrolado contra a esquina de um outro edifício".

"Estima-se, com uma margem de incerteza não negligenciável devido ao desconhecimento de alguns parâmetros, que o primeiro embate tenha ocorrido a uma velocidade da ordem dos 60 km/h, tendo todos estes eventos decorrido num tempo inferior a 50 segundos", refere a NI.