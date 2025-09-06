Elevador: Edifício em que embateu elétrico com "totais condições de segurança"

Segundo a diretora do Serviço Municipal de Proteção Civil de Lisboa antes da total abertura da via "será ainda necessário aguardar pela secagem do pavimento para se poder iniciar a recalcetagem dos passeios, o que se espera terminar domingo ao início da tarde".

O edifício em que embateu um dos elétricos do Elevador da Glória, em Lisboa, possui "totais condições de segurança", revelou a Proteção Civil Municipal, antecipando que no domingo seja possível abrir uma via pedonal e acesso ao comércio.



Peritos investigam acidente no Elevador da Glória, após descarrilamento TIAGO PETINGA/LUSA

"Após a verificação e inspeção pelos serviços da CML [Câmara Municipal de Lisboa] e da Proteção Civil Municipal, foi também possível aferir as totais condições de segurança do edificado atingido pelo acidente", pode ler-se numa nota do organismo enviada à Lusa.

Segundo a diretora do Serviço Municipal de Proteção Civil de Lisboa, Margarida Castro Martins, antes da total abertura da via "será ainda necessário aguardar pela secagem do pavimento para se poder iniciar a recalcetagem dos passeios, o que se espera terminar domingo ao início da tarde".

"Será ainda necessário uma posterior intervenção no sistema de drenagem pluvial que só se poderá realizar previsivelmente na segunda-feira durante a manhã após consolidação da via", precisou ainda.

De acordo com a responsável "é expectável que já no domingo à tarde seja possível abrir uma via pedonal e acesso ao comércio", e que entre segunda e terça-feira, consoante o decorrer dos trabalhos, "se possa efetivar a total abertura de toda a zona afetada e a normalização de toda a zona".

O Elevador da Glória, uma das principais atrações turísticas no centro da cidade de Lisboa, descarrilou na quarta-feira, no pior acidente dos seus quase 140 anos, provocando 16 mortes e mais de 20 feridos.

O acidente, que está a ser investigado por várias entidades, provocou 16 mortos - cinco portugueses, dois sul-coreanos, um suíço, três britânicos, dois canadianos, um ucraniano, um norte-americano e um francês -, que foram identificados pela Polícia Judiciária e pelo Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses.

O Governo decretou um dia de luto nacional, que foi cumprido na quinta-feira. A Câmara de Lisboa decretou três dias de luto municipal, entre quinta-feira e hoje.

O Elevador da Glória é composto por duas cabines elétricas motorizadas e sincronizadas por cabo, descarrilou cerca das 18:00 de quarta-feira e, cerca de cinco minutos depois, estavam no local o Regimento Sapadores Bombeiros e o INEM, que iniciaram de imediato as operações de salvamento e desencarceramento das vítimas.

O elevador da Glória é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.