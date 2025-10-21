Sábado – Pense por si

Elogio do jornalismo anticentral

O livro de João Miguel Tavares sobre a ascensão de Sócrates é uma justa homenagem a José António Cerejo e a uma forma de estar no jornalismo, decisiva para a democracia.

João Miguel Tavares vai lançar um livro sobre Sócrates que é, em grande medida, uma certeira, justa, proporcional, adequada, elegantemente contida, homenagem ao jornalismo. Não a todo o jornalismo, claro, a quem aponta o dedo no livro, com alguma razão, por falta de músculo no escrutínio regular do poder. Mas ao jornalismo anticentral de comunicação, utilizando uma simplificação, porventura excessiva, para definir o inconformismo que deve nortear a luta contra a tentativa de domesticação, que procura transformar os jornalistas em meros escriturários, servidores do poder de turno.

