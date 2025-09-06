Sábado – Pense por si

Elevador da Glória sem fiscalização da autoridade de segurança ferroviária

Lusa 10:49
O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou na quarta-feira, causando 16 mortos e duas dezenas de feridos.

Os elevadores históricos da Glória e do Lavra nunca foram fiscalizados pela Autoridade Nacional de Segurança Ferroviária (ANSF), ao contrário dos ascensores da Bica e de Santa Justa, avança o na edição deste sábado.

Acidente no Elevador da Glória
Acidente no Elevador da Glória

O Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), que tem a tutela da ANSF, disse ao jornal que, de acordo com legislação aprovada em 2020, deixou de ter competências de supervisão de "sistemas de transporte por cabo" construídos antes de 1986 e classificados como património.

O elevador da Glória foi declarado monumento nacional em 2002.

Pelo contrário, o IMT continuou a fiscalizar os ascensores da Bica e de Santa Justa, mas apenas como "um gesto de boa vontade e boa cooperação" com a Carris, que opera os quatros elevadores históricos de Lisboa.

A responsabilidade pela segurança dos ascensores pertence à Carris e, de acordo com uma diretiva da União Europeia, compete apenas à ANSF garantiu que as regras são cumpridas.

"Uma tarefa essencialmente burocrática que passa pela análise de certificados de segurança e a validação de sistemas de gestão de segurança", escreveu o Público.

O Governo decretou um dia de luto nacional, que foi cumprido na quinta-feira.

O elevador da Glória liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros, e é muito procurado por turistas.

Elevador da Glória sem fiscalização da autoridade de segurança ferroviária