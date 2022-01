Debate. Dois Ruis, dois modelos de economia: São 'milagres' ou ideias 'surrealistas'?

Rui Rio não veio a Lisboa para debater com Rui Tavares e a RTP não deu condições para o líder do Livre ir debater ao Porto. Numa discussão à distância, Rio investiu pouco. Tavares aproveitou o tempo de antena para apresentar propostas.

Rui Rio não veio a Lisboa para debater com Rui Tavares. O líder do Livre disponibilizou-se para ir ao encontro do presidente do PSD, mas "a falta de condições técnicas da RTP" impediu que o debate fosse feito cara a cara. O encontro (à distância) entre os dois candidatos às legislativas teve ainda outra particularidade: no final, os tempos dos candidatos não chegaram aos 25 minutos que têm sido a duração média destes debates televisivos.

Ainda assim, houve muito tempo para encontrar diferenças entre os dois partidos, quase sempre à volta da economia. Ficou evidente que Rio e Tavares têm modelos muito diferentes para o país, numa conversa que andou muito mais à volta das propostas do Livre do que das ideias do programa que o PSD só apresentou esta sexta-feira à tarde.