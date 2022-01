SEF alarga modalidade "casa aberta" a todo o país

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) anunciou hoje que vai alargar a modalidade 'casa aberta' a todo o país, já a partir da próxima segunda-feira, depois do sucesso verificado no posto de atendimento de Lisboa.





Este regime permite, sem marcação prévia, a alteração de credenciais (e-mail e password) de acesso ao Portal SAPA e ao Portal ARI.De acordo com uma nota do SEF, no norte do país, a casa aberta funcionará de segunda a sexta-feira no posto de atendimento do Centro Nacional de Apoio à Integração de Migrantes (CNAIM) no Porto, das 12:00 às 13:00.Ainda no norte do país, funcionará também no posto de atendimento da Delegação Regional de Viana do Castelo, das 15:00 às 16:00 e na sede da Delegação de Braga, das 11:00 às 12:00.Na região Centro, a Loja do Cidadão de Coimbra e o posto de atendimento de Aveiro funcionarão neste regime de segunda a sexta-feira, entre as 11:00 e as 12:00.No Alentejo, a casa aberta, para alteração de credenciais, funcionará na Delegação de Évora e na Delegação de Portalegre, de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 10:00.Já no Algarve, esta modalidade será aplicada na Delegação de Tavira, de segunda a sexta-feira, entre as 09:00 e as 10:00, e na Delegação de Portimão, com dois atendimentos diários para este assunto.Também a Madeira e os Açores aderiram à modalidade 'casa aberta'.Assim, na Delegação de Ponta Delgada será feito o atendimento para alteração de credenciais às segundas e quartas-feiras, das 09:00 às 10:30, e na Delegação de Angra do Heroísmo, às quintas-feiras, das 09:00 às 17:00.Na região Autónoma da Madeira, a Loja do Cidadão do Funchal funcionará no regime de casa aberta às terças e quintas-feiras, entre as 09:00 e as 10:00."Todos os interessados devem estar previamente registados no Portal SAPA", lê-se ainda na nota do SEF.