O partido da 'nova luta de classes' debateu com o partido em 'contraciclo'

Inês Sousa Real, do PAN, e João Cotrim Figueiredo, da IL, expuseram em tom cordato o fosso que os separa no ambiente, na economia ou no SNS.

A líder dos proibicionistas e o líder dos libertários, como se tentaram retratar mutuamente, reuniram-se num debate que expôs as divergências de fundo de dois partidos que dizem não se encaixarem na típica dicotomia entre a esquerda e a direita. A tensão entre crescimento económico e proteção do ambiente, o SNS e a fiscalidade foram os três principais temas, com João Cotrim de Figueiredo a querer explorar o caráter proibicionista do PAN e Inês Sousa Real a fazer a crítica do liberalismo extremo que vê na Iniciativa Liberal. Entre divergências, expostas em tom sempre cordato, os dois líderes encontraram diagnósticos comuns.





Quem venceu o debate



João Cotrim de Figueiredo conseguiu evitar o retrato de líder de um partido negacionista das alterações climáticas e explicou de forma articulada a sua ideia geral para a Saúde. Inês Sousa Real conseguiu evitar o retrato de líder de um partido proibicionista. Foi um empate técnico.