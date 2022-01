Debate. Costa tentou que o PAN renegasse o PSD, mas foi censurado

Um debate calmo que acabou e fica tudo na mesma: o PAN mantém-se pronto a coligar-se quer com PS, quer com o PSD.

Depois das eleições de 30 de janeiro, o PAN vai ou não integrar um governo do PS ou do PSD caso seja preciso? A resposta social-democrata é possível que só chegue a 15 de janeiro, quando se der o debate PSD vs. PAN. Mas no encontro entre António Costa e Inês Sousa Real desta noite, não houve garantias - houve sim troca de simpatias e um aviso sobre como o "outro" (o PSD) quer aplicar medidas em que o PAN não se revê. Que não serviu para grande coisa.



Quem venceu o debate?

Os 25 minutos de debate acabaram sem que ninguém se assumisse como vencedor claro. Costa tentou puxar Inês Sousa Real para o lado do PS renegando o PSD, mas a líder do PAN não o fez. O PAN também não conseguiu arrancar garantias a Costa. Fica decidido o empate.António Costa destacou que o PAN e o PS têm "conseguido trabalhar em termos construtivos", fora "alguns exageros". Elogiou o PAN que "foi o único partido que não contribuiu para esta crise política absurda em que estamos", mas disse que "os portugueses é que decidirão como é que se governa na próxima legislatura". Até agora, nada além de "diálogo responsável e construtivo": possíveis pastas, só depois das eleições.