Debate. Rio e Catarina: 25 minutos a discordar (com modos) sobre políticas

Rui Rio e Catarina Martins expuseram as suas divergências sobre salários, pensões, SNS e economia no primeiro debate dominado em exclusivo por políticas públicas. Os dois estiveram melhor do que contra Ventura - mas um foi mais eficaz.

O debate entre Rui Rio, líder do PSD, e Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda, foi o primeiro dedicado em exclusivo a políticas públicas: justiça (prisão perpétua), crescimento económico, Serviço Nacional de Saúde e pensões de reforma foram os quatro temas sobre os quais cada candidato falou 11 minutos. O debate não teve a truculência dos confrontos com André Ventura, mas revelou as divergências conhecidas entre os dois partidos. Rio esteve mais conciliador na explicação da sua visão sobre estes temas e Catarina defendeu o legado da Geringonça, ao mesmo tempo que puxou pela diabolização do liberalismo que vê nas ideias genéricas do PSD para a saúde, as pensões e a economia.





Quem venceu o debate