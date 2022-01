Debate. O 'primo moderninho' e o 'jovem com cabeça de velho' falaram a eleitores diferentes

Num debate quente, Cotrim de Figueiredo tentou atrair uma parte do que resta do eleitorado do CDS. Francisco Rodrigues dos Santos tentou defender essa parte não das garras da IL, mas do Chega!.

O "priminho modernaço" e "o político mais jovem com a cabeça mais velha" protagonizaram um debate quente que, ao contrário da maioria dos debates até aqui, versou mais sobre políticas do que sobre alianças partidárias. João Cotrim de Figueiredo, líder da Iniciativa Liberal, e Francisco Rodrigues dos Santos, líder do CDS, em tese disputam algum eleitorado idêntico, mas pelo debate ficou patente que essa tese foi ultrapassada. Se Cotrim tentou atrair para a IL em ascensão uma parte daquilo que resta do eleitorado do CDS que luta pela sobrevivência, "Chicão" falou no sentido de proteger o seu eleitorado não das garras liberais, mas de outras que também ganham força – as do Chega!.





O vencedor do debate