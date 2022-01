Rio e 'Chicão': 'este não é um debate entre dois partidos de direita'

A moderadora introduzira o debate como sendo entre os líderes de dois partidos de direita, mas Rui Rio corrigiu-a de imediato. "Não é um debate entre dois partidos de direita – é um debate entre um partido de direita e outro de centro. Estou certo que o Francisco Rodrigues dos Santos concorda", precisou. Francisco concordou, claro – e assim se lançaram as bases para os 25 minutos do debate entre dois amigos à lareira. O líder do PSD esteve a debater por via remota mais com António Costa do que com o adversário ali presente, enquanto Rodrigues dos Santos esteve a debater contra Rio e todo o espetro da direita que ameaça extinguir a presença do CDS no Parlamento.





O vencedor do debate



O PSD não tinha muito a perder ou a ganhar do CDS e, por isso, a missão de Rio era assumir o seu papel enquanto alternativa melhor a António Costa. Rio esteve mais solto do que nos debates anteriores e foi mais eficaz. Rodrigues dos Santos – que moderou muito a agressividade mostrada nos debates anteriores – perde mais pela sua circunstância do que pela performance: marcou com articulação os seus pontos de diferenciação face ao PSD, à IL e ao Chega! (o debate com André Ventura será interessante de seguir).