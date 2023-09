D. Américo Aguiar é o novo bispo de Setúbal com a promessa de 'tentar chegar a todos'

O Papa Francisco nomeou, esta quinta-feira, D. Américo Aguiar como bispo de Setúbal. O atual bispo auxiliar de Lisboa passa assim a ser o quatro bispo daquela diocese, depois de um ano e meio sem ninguém no cargo. O nomeado já reagiu garantindo que esta decisão de Francisco muito o "honra".







Bruno Colaço/Correio da Manhã

Américo Aguiar será ainda criado cardeal no próximo Consistório que se realiza a 30 de setembro, no Vaticano. Será o quarto cardeal eleitor português num futuro Conclave, juntando-se a D. Manuel Clemente, D. António Marto e D. José Tolentino de Mendonça.Numa mensagem divulgada pela diocese, Américo Aguiar conta que nasceu cardeal em Setúbal - "recebi o anúncio da nomeação num armazém da cidade sadina onde fazíamos a montagem dos kits?da JMJ [Jornada Mundial da Juventude]" -, "agora sou de Setúbal".No mesmo texto assume ir para Setúbal "de coração aberto, com os medos normais de quem se sabe frágil porque humano, mas cheio da Esperança que vem de Deus, que nos leva mais longe, que nos faz superar dificuldades e tropeços, que nos faz acreditar que é possível construir um mundo mais justo, mais fraterno, mais transparente". Elogiando ainda a diocese como "uma imensa comunidade, cheia de homens e mulheres, de crianças e de jovens, todos diferentes, mas é igualmente uma comunidade cheia de sonhos e aspirações distintas, cheia de abundâncias e de carências. Conseguir chegar a todos, estar com todos e para todos é aquilo que o Papa Francisco me pede, é o que Deus espera deste vosso Bispo".O bispo é, também, presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023 e do Conselho de Gerência do Grupo Renascença Multimédia. Ocupando ainda os cargos de capelão nacional da Liga dos Bombeiros Portugueses; Provedor do Doente do Centro Hospitalar de São João, no Porto; membro da Plataforma dos Media Privados (PMP); e presidente da Assembleia Geral da Associação Corredor do Rio Leça, Associação de Municípios Santo Tirso, Valongo, Maia e Matosinhos.