O cardeal que quer chegar a todos

Assim que foi nomeado bispo de Setúbal, em setembro, D. Américo Aguiar fez as malas. A 26 de outubro, quando tomou posse, dormiu na cidade. “Nos escuteiros aprendi que devemos levar o essencial numa mochila, mas com os anos acumulamos tanta tralha!”, admite. Alguma está patente nas estantes do seu escritório, na Casa Episcopal de Setúbal, um antigo convento dominicano com vista para os ferries de Troia. Há fotos da família, com o Papa Francisco, uma grande cruz com o logótipo da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa, da qual ainda é coordenador-geral, e mais abaixo um Dragão de Ouro do FC Porto, do qual é sócio desde 2015. Também há bonecos dos escuteiros da Disney, Huguinho, Zezinho e Luisinho. Adorava-os em criança e foi para a catequese porque só assim poderia inscrever-se nos escuteiros. “O D. Manuel Martins dizia: ‘ O Walt Disney foi a mão esquerda de Deus!”, conta.