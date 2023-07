Bispo Américo Aguiar vai ser cardeal, anuncia Papa

Luana Augusto com Ana Bela Ferreira

O bispo auxiliar de Lisboa, D. Américo Aguiar, foi nomeado cardeal pelo Papa. O anúncio aconteceu este domingo e foi marcado o próximo consistório, em que se escolhem os novos cardeais, para dia 30 de setembro.







O anúncio ocorreu no Vaticano, durante a oração do Angelus. Américo Aguiar é o responsável pela organização das Jornadas Mundiais da Juventude.Além do bispo auxiliar de Lisboa, outros 21 prelados serão os novos cardeais, o que significa que poderão escolher o sucessor de Francisco.