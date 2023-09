Carlos Moedas vai ganhando peso no PSD. Está à frente da maior autarquia do País, tentou capitalizar o momento mediático da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, esteve na primeira fila da apresentação do livro de Aníbal Cavaco Silva. Agora, encabeça a lista A de delegados ao Congresso que Luís Montenegro convocou para 25 de novembro, para rever os estatutos do partido. Num conclave que não serve para discutir o futuro da liderança, Moedas não perde a oportunidade de ficar à frente na fotografia.