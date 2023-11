Matosinhos gastou 9 mil euros para autarcas irem a Roma ver o cardeal 

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Américo Aguiar foi investido cardeal pelo Papa Francisco no final de setembro deste ano. A cerimónia decorreu na Praça de São Pedro, no Vaticano, tendo o líder da Igreja Católica oferecido a Aguiar um anel e um barrete que confirmavam a sua promoção. O sacerdote nascido em Leça do Balio, Matosinhos, em 1973, tornou-se assim aos 49 anos um dos mais jovens cardeais ao serviço da Igreja. E no público estavam três vereadores da sua terra natal que foram à capital italiana com a viagem paga pela autarquia. O custo da viagem ascendeu a mais de 9 mil euros. A Câmara Municipal não justifica o custo, afirmando apenas que foram cumpridas todas as regras de contratação pública.