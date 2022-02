Bebé de 13 meses continua ligado a ECMO

O bebé de 13 meses com Covid internado no Hospital de São João continua ligado a ECMO. "Está estável, sem complicações e com evolução favorável", adianta fonte hospitalar à SÁBADO. Não há ainda previsão de quando possa deixar de precisar do aparelho que assegura a circulação do sangue pelo seu corpo – e que está a substituir provisoriamente o seu coração. "É muito variável", explica a mesma fonte.