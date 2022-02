Polícia Judiciária abriu concurso para oito especialistas em crimes informáticos

Os primeiros dias do ano foram profícuos em ataques informáticos, em Portugal. O grupo Impresa foi alvo de um ataque que deixou os sites do jornal Expresso e da SIC em baixo. Agora foi a vez da Vodafone ser alvo de um ataque que já está a ser investigado pela Polícia Judiciária. A PJ quer reforçar a sua equipa que investiga crimes informáticos para responder a esta onda de novos ataques.



Foi publicado em Diário da República o aviso da abertura de um concurso para o "recrutamento de oito candidatos ao curso de formação de especialistas de polícia científica da Polícia Judiciária para as Unidades da Polícia Judiciária com competências na área da informática forense".



Nos primeiros dias do ano, a secção da PJ especializada em crimes da área informática não teve mãos a medir com as requisições de auxílio. Além das investigações ao ataque ao grupo Impresa, os peritos estão ainda a investigar um alegado ataque informático que poderá ter tido o site do Parlamento como alvo, bem como o "eventual ataque informático" que a Cofina (dona da Sábado) foi alvo este fim-de-semana. A Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T) da PJ está já a investigar o sucedido e a "avaliar os indicadores" que podem levar aos autores do ataque.