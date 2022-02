Exclusivo SÁBADO: Ministério dos Negócios Estrangeiros alvo de ataque informático

O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) foi alvo de um ataque informático que poderá ter comprometido informação classificada do Estado Português. A consequência mais visível dessa intrusão, cuja origem não está ainda determinada, foi a interrupção do serviço de email do ministério: desde sexta-feira que os diplomatas e os serviços do Palácio das Necessidades estão sem correio eletrónico. A intrusão foi detetada pelo Serviço de Informações de Segurança e a Polícia Judiciária já está a investigar se esse acesso não autorizado, que foi concretizado, comprometeu de alguma forma a Rede Informática do Governo (RING).



Questionado pela SÁBADO sobre o ataque informático e as suas características, o gabinete de Augusto Santos Silva respondeu que "não faz comentários públicos sobre cibersegurança". Acrescentou que "o reforço da segurança das redes" do MNE "nas suas diferentes valências, é uma necessidade identificada e imperiosa." Por esse motivo, continuou, "no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência estão em curso, como é público, múltiplas intervenções de renovação da infraestrutura tecnológica dos serviços centrais e periféricos do MNE que, incluindo investimentos em equipamentos, software e serviços para soluções de CIFRA e outros relativos ao reforço da cibersegurança, somam cerca de 36 milhões de euros."



Ao que a SÁBADO apurou, esta não é a primeira vez que a rede informática do MNE é alvo de um ataque bem-sucedido, em que informação confidencial terá sido comprometida. "Todos os ministérios dos Negócios Estrangeiros europeus estão permanentemente a ser atacados. Este não é um exclusivo português: ninguém está imune", salienta uma fonte dos serviços de segurança do Estado, que acompanha este fenómeno.