Ataques informáticos em Portugal. "As balizas estão abertas"

A última semana ficou marcada por vários ataques informáticos. Algo que não surpreende, por exemplo, a empresa tecnológica russa Kaspersky Lab, especializada na produção de softwares de segurança, que colocou Portugal na lista dos 30 países com maior número de ataques informáticos em todo o mundo.



Na última semana os ataques informáticos prenderam a atenção do País, quando a Vodafone foi a atingida, o que afetou 4 milhões de pessoas e levou uma semana a repor a normalidade. O presidente executivo da empresa, Mário Vaz, classificou este ataque informático como "um ato criminoso". No dia 10 de fevereiro, foi a vez dos laboratórios Germano de Sousa. O grupo aconselhou os pacientes a procurarem outros laboratórios para realizar exames, até à reposição dos sistemas, o que só deve acontecer amanhã, segunda-feira.



José Magalhães, deputado socialista e membro do Conselho Superior de Segurança no CiberEspaço, explica que os ataques informáticos podem surgir de diferentes maneiras e que, tudo aquilo temos online pode vir a ser alvo de ataque, através, por exemplo, de mensagens e documentos no computador. "O phishing é uma das formas mais simples. Funciona através do envio de ficheiros maliciosos que nos podem destruir o smartphone ou o computador."