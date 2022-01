Costa e Rio: Defeitos e virtudes do próximo primeiro-ministro

Os 22 passos de António Costa

1 Na maternidade Alfredo da Costa, António Luís Santos da Costa nasceu a 17 de julho de 1961 num berço multicultural. Do pai Orlando da Costa, escritor comunista oriundo de uma família católica de Margão, recebeu uma longa herança goesa. A António chamava Babush (“rapaz”, em concani, umas das línguas oficiais em Goa). Já a mãe, Maria Antónia Palla, uma das primeiras mulheres jornalistas em Portugal, que chegou a cobrir a guerra colonial, vinha de uma família portuguesa, republicana e laica do Seixal. Numa altura em que o diretor de O Século, Francisco Mata, a tentava elogiar por ser uma mulher que “escreve como um homem”, como revelou a própria, Palla tornou-se feminista. O pai, militante do PCP, foi o sétimo autor português com mais livros proibidos pela PIDE. Dos dois, um denominador comum: a esquerda.



2 O início de vida do atual primeiro-ministro ficou marcado pelo divórcio dos pais. Pouco depois de o filho nascer, a mãe de António Costa admitiu estar apaixonada por Victor Palla, padrinho de nascimento de António, num dilema retratado na biografia de Maria Antónia Palla escrita por Patrícia Reis. O casal acabou por se divorciar e Costa mudou a rotina: durante a semana ficava com a mãe, aos fins de semana com o pai. Em entrevista a Anabela Mota Ribeiro, Costa afirma “ter tido a sorte de terem estado separados”. “Deu-me a oportunidade de ter cada um deles em exclusivo”, justificou. Em 1968, com 7 anos, viu nascer o irmão Ricardo, fruto do segundo casamento do pai. A Ricardo chamavam-lhe Babuló (criança, em concani). Quando Palla sugeriu dar alguns brinquedos ou roupa que já não usava a Ricardo, a resposta do pequeno António foi uma exclamação: “Não!”