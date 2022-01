Na batalha do Chiado, cheirou-se a empate técnico entre PS e PSD – e a Covid-19

A dois dias das eleições legislativas, os partidos desceram o Chiado para a clássica arruada final, em Lisboa – e com a proximidade entre PS e PSD nas sondagens, o medidor de temporal eleitoral dá empate. O PSD tinha mais decibéis e notáveis, com a presença de Manuela Ferreira Leite e a aparição-surpresa de Pedro Santana Lopes, mas o PS arregimentou (ligeiramente) mais militância e, ao contrário de Rui Rio, interagiu com transeuntes, uns emocionados, outros incomodados pelo ajuntamento de centenas de pessoas, sem distanciamento social. "Para trabalhar há Covid, mas para isto o bicho já não existe", dizia a dona Teresa, em frente à igreja de Nossa Senhora dos Mártires, que tentava proteger os seus produtos de cortiça, expostos no chão, do chão de quem ia marchando.



Afinal, tirando as máscaras na cara, respeitado tanto à direita como à esquerda, parecia uma festa à moda antiga – ou seja, pré-pandémica. Entre as 15h00 e as 16h00, ao som de uma marching band que ia tocando um Bella Ciao modificado (Dia 30, vou votar. No Costa vou votar) e com confettis rosas a serem disparados de um canhão montado num salão de massagens tailandesa, o primeiro-ministro António Costa e as largas centenas de simpatizantes socialistas entupiram o Chiado. Arrancaram em frente à brasileira, desceram a rua Garrett, parando para o ocasional "viva!", com abraços e selfies à mistura.



Só houve uma perturbação: um simpatizante de André Ventura à varanda começou a agitar um cachecol do Chega – e foi vaiado. "Vá, calma, não lhe deem importância", tentava tranquilizar Diogo Lacerda Machado, padrinho de casamento de António Costa e um dos seus melhores amigos, a quem o primeiro-ministro recorre para dossiers complicados, dos lesados do BES à renacionalização da TAP. Chegados às portas dos Armazéns do Chiado, viraram à esquerda em direção ao Rossio e a negacionista Ana Desirat, que no passado chamou o presidente da Assembleia da República de "pedófilo", lá estava de megafone e bandeira do partido ADN – e a Juventude Socialista, que estava a fazer o cordão de segurança ao primeiro-ministro, apertou a segurança e apressou o passo.