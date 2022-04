A vistosa e polémica dra. Quintela

Rui Rio pediu a um amigo comum para ligar a Mónica Quintela. Era um convite para porta-voz da Justiça no Conselho Estratégico Nacional (CEN), um órgão criado para ajudar a construir o programa eleitoral do PSD, em 2018. Em pouco tempo, a advogada entrava para o núcleo duro rioísta. Hoje, é uma das maiores defensoras do líder e do partido de que é militante há apenas cerca de um ano. A "pressinha" com que queria dar uma lição ao povo deixando "que os funcionários públicos e toda a gente ficasse sem receber os salários, um mês, dois meses" foi, explica agora, parte dessa defesa.