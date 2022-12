Prendas de Natal, de um político para outro

Chegou o Natal. "Época de recolhimento em família e de reencontros com amigos", numa quadra de "esperança e conforto", como afirmou o primeiro-ministro António Costa numa mensagem de Natal há quatro anos. De facto, como manda a tradição natalícia, o mês de dezembro é de jantares de grupo e trocas de presentes entre amigos, culminando na consoada, onde se come e bebe em família. Imbuída pelo espírito do Natal, de paz e harmonia, a SÁBADO desafiou líderes políticos, autarcas e deputados para uma troca de presentes (hipotética, claro) - e proporcionou momentos de carinho entre companheiros de partido e de escárnio entre opositores. Livros e viagens à Venezuela e ao Tibete para pôr rivais a refletir sobre o mal que (alegadamente) fazem, garrafas de vinho para brindar com companheiros de partido, as intenções variaram.