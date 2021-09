Carlos Moedas: 34 histórisa do senhor 34% em Lisboa

Parabéns. Mais parabéns. Uma foto. Outra selfie, muitos encostos de mão, como manda o protocolo da pandemia. Durante a hora em que Carlos Moedas, o presidente eleito da câmara de Lisboa, esteve com a SÁBADO, na manhã de terça-feira, no jardim das Amoreiras, a conversa e as fotos foram interrompidas dezenas de vezes. Havia sempre mais um lisboeta a querer cumprimentar Moedas, e o ex-secretário de Estado, ex-comissário europeu e ex-administrador da Gulbenkian não disse que não a nenhuma. Nunca diz.



Vai andar estas semanas, até à posse, a trabalhar de casa, a constituir a equipa e espera descansar mais do que na última semana, em que andou a dormir duas horas por noite. Dorme bem? "Like a baby", brinca, recorrendo ao inglês, o que acontece com frequência devido aos muitos anos a trabalhar nessa língua. Garante que tanta atenção não lhe vai subir à cabeça. Por um lado, porque acredita que é agora, nestes primeiros dias. "Depois passa." Depois, porque a mulher, francesa, muito pela igualdade, a egalité, o faz ter sempre os pés bem assentes na terra. E, por fim, porque acredita que foi isso que o fez ganhar as eleições em Lisboa. "Se eu tenho alguma capacidade de que as pessoas se identifiquem comigo, é porque, e com razão, acham que não sou mais do que elas, tenho as mesmas vulnerabilidades e as mesmas forças. Aquela imagem do político como ‘ser superior’, dos políticos que vão por esse caminho... Eu não sou isso, não sou assim." Mesmo que continuem a pedir-lhe selfies a cada passo.



1

Os parabéns do Presidente Marcelo

Carlos Moedas estava no carro, de regresso a casa, no fim da noite eleitoral. Houve um telefonema especial: Marcelo Rebelo de Sousa, em tom vivo, acordadíssimo, a dar-lhe os parabéns pela vitória em Lisboa. O Presidente terá sido nos bastidores um dos impulsionadores da candidatura. É sabido que gosta de Moedas. Estava contente.





2

Os parabéns à mãe

A mãe de Carlos Moedas, que já tem mais de 80 anos, ficou acordada até às quatro da manhã, para perceber o desfecho da noite que acabou por ser do filho. No dia seguinte, também não descansou, recebeu dezenas de telefonemas de amigos e conhecidos. Moedas preocupou-se, a mãe não teve descanso nem de noite nem de dia. A mãe descansou-o: "Não, estou a achar imensa graça, tenho falado com pessoas com quem não falava há 10 anos."





3

Preparar-se para tudo, até para perder

"Fui para lá com o sentimento de que poderia mesmo não ganhar e de que tinha de estar preparado para estar bem, com boa cara, estive a preparar-me psicologicamente para isso. Quando cheguei à porta do hotel, as perguntas eram, "já perdeu", "amanhã o que é que vai fazer?" Fui para lá e todas as sondagens davam aquela distância", diz Carlos Moedas, ao mesmo tempo que garante que embora a "narrativa" da derrota tenha afetado até a equipa, nunca achou que era impossível. No próprio dia, vários amigos do PSD lhe ligaram, "ainda estou na praia, mas já vou votar". Até nesse dia fez ‘campanha’, com "vejam lá não se atrasem".

Chegou ao dia das eleições com a memória da última arruada, no Chiado, em que Fernando Medina fez a sua duas horas antes dele: "E foram as televisões de Portugal e arredores, todas a descer o Chiado... Eu cheguei duas horas mais tarde ao mesmo sítio e tinha a SIC: uma câmara. Fez-me duas perguntas, desapareceu a câmara. Quando cheguei a casa pensei, ‘isto está mesmo biased [enviesado]’."





4

Contas e rabiscos "numas folhas"

Pelas 8h da noite, Carlos Moedas soube o que as projeções iriam anunciar às 9h, mas sem números, apenas com uma conclusão: "Isto virou, estão empatados." Só percebemos na noite e não foi logo, logo. Tentou-se manter a calma. Uns 15 minutos antes do anúncio das projeções, chegaram os números das projeções das televisões. "Percebemos que, acontecesse o que acontecesse, já seria um ótimo resultado - mas podia cair para Medina. Mas também disse, bem, já agora ganhamos isto. Durante a noite íamos recebendo informações contraditórias, às tantas já não dava para perceber." A cave, no -1 do hotel Sana no Marquês de Pombal, onde estava uma equipa a receber dados, ia recebendo informação para o Excel. "Só lá para as 11 e tal da noite é que achámos mesmo que podíamos ganhar..." É nessa altura que começa a preparar numas folhas A4 um discurso para a vitória. Não levava nada pronto. "Acha? [risos] Para este cenário, não levava. Fizemos história. Tudo parecia estar contra, mas é uma grande lição para a política em geral", diz.





5

Líderes sem cadeira

Rui Rio ligou por volta das 19h, outra vez às 20h, e continuou em contacto ao longo da noite. Francisco Rodrigues dos Santos, a mesma coisa. Mas quando os dois líderes, do PSD e do CDS, que apoiaram a candidatura, chegaram ao quartel-general, num ambiente de festa improvisada e confusão, Moedas teve de se desculpar, não havia lugares de honra reservados e nem sequer já cadeiras: Rio e Rodrigues dos Santos ficaram entre a multidão.





6

Chamadas, SMS e Medina

O telefone não parou, muitos ficaram por atender. Outros autarcas do PSD ligaram, como Ribau Esteves, Ricardo Rio e Carlos Carreiras, o irmão do Presidente da República, Pedro Rebelo de Sousa. E, por fim, antes da declaração, Fernando Medina. "Cordial, muito simpático, impecável. Supercorreto, como eu também lhe teria feito a ele. Acho que vamos ter uma transição correta e digna", diz Carlos Moedas, sem entrar em mais detalhes. O corrupio continuou: na terça-feira, ainda tinha no telefone 396 SMS que não conseguira abrir e quase 800 mensagens de WhatsApp.





7

O quarto e o caderno

Carlos Moedas tem um bloco em que vai anotando o que faz durante o dia. Em dias mais pacatos, tem muito tempo, anota tudo. No futuro pode ser útil. Mas o caderno ficou vazio na noite eleitoral. Mesmo tendo um quarto reservado no 9º andar, onde foi estando com a mulher e recebendo alguns mais próximos, a noite não teve um minuto de paragem. Chegaram a estar lá várias pessoas ao mesmo tempo, antes do discurso final: Rio, José Silvano, João Montenegro, Luís Newton, Ângelo Pereira e Florbela Guedes. Rio, conta um dos presentes, estava satisfeito também com o resultado do porto e a perda de maioria por Rui Moreira - e zangado com as sondagens.





8

A equipa-sombra

Moedas agradeceu a uma série de pessoas fora da estrutura da campanha: Sofia Galvão, Alexandre Relvas, Miguel Morgado, João Marques de Almeida, António Leitão Amaro e Nuno Morais Sarmento. Funcionaram como uma espécie de consultores. Com regularidade, uma vez por semana, iam sendo ouvidos para darem uma avaliação externa sobre a campanha.





9

Assunção desde os 16

A presença de Assunção Cristas na noite eleitoral, com o marido e uma das filhas, que acordou para levar para a festa, teve um tom particularmente emotivo: a ex-líder do CDS e ex-candidata a Lisboa parecia especialmente efusiva. É natural. Quando Moedas se mudou de Beja para Lisboa, para estudar Engenharia no Instituto Superior Técnico, teve uma namorada que estudava Agronomia - e cuja melhor amiga era uma irmã de Assunção Cristas, Aurora. Moedas e a namorada passaram a frequentar a casa dos Cristas, onde circulavam com à-vontade muitos amigos dos filhos de uma família numerosa. Almoçava ou jantava lá quando calhava, o que poupava idas à fastidiosa cantina. Assunção e Carlos conhecem-se desde essa altura - ele teria 18 ou 19 anos, ela 16 - e voltaram a cruzar-se no governo de Pedro Passos Coelho. Correram os dois à mesma câmara - só ele ganhou, ela festejou com emoção.





10

A despedida da filha

A filha mais velha de Carlos Moedas (que tem três filhos), de 20 anos, está a estudar em Londres, mas começou um estágio em Paris. Quando, já eleito, a foi levar ao aeroporto, o momento tornou-se emotivo. Deram um abraço, a filha disse-lhe que tinha muito orgulho nele, ele ripostou, "é ao contrário, eu é que tenho orgulho em ti". A filha chegou à noite a Orly, uma hora depois ainda estava na fila do táxi, e pai disse-lhe que então fosse antes de autocarro. "Ela lá foi, com as duas malas, para a cidade universitária, chegou a casa já era meia-noite e tal, e eu muito triste por ela, coitadinha, sozinha. Nós somos todos pequeninos, ainda por cima [risos]. Se ela tivesse tipo um metro e oitenta era mais fácil. Lá me ligou, ‘já estou em casa, mas tenho muita pena de não estar aí, queria estar a viver isto contigo, quando é que é a tomada de posse?’"

Os filhos "ficaram contentes" com a vitória, aponta, mas a discrição, na campanha ou na noite eleitoral, foi total, e o pai prefere que se mantenha assim.





11

A carta do pai

Quando Carlos Moedas tinha mais ou menos a idade que agora tem a filha, e já estava a estudar em Lisboa, o pai, o jornalista e militante do PCP José Moedas, dedicou-lhe esta crónica:



Depois de amanhã não é outro dia...

(Para o filho de um homem que nunca foi menino...)

Olha, Carlos: depois de amanhã não é outro dia, é muito mais do que domingo, é um outro ano que começa - e, por isso mesmo, estou hoje a falar aqui contigo.

Depois de amanhã, Carlos, as coisas não deveriam estar como estão hoje, como decerto vão estar amanhã. Depois de amanhã, que é domingo, quando tu acordasses, quando acordassem todos os meninos, as coisas deveriam nascer diferentes.

Não falo, está claro, das árvores, dos montes, dos rios, dos mares, das estrelas, da Lua, do verde das searas, do cheiro dos aloendros e das estevas, muito menos da passarada chilreando de galho em galho.

Não falo das coisas da natureza, nem das outras coisas igualmente belas e puras que são os animais. Depois de amanhã, as coisas que deveriam amanhecer diferentes eram os homens.

Depois de amanhã, Carlos, quando tu acordasses, nenhuma criança, tua vizinha ou de muito longe, deveria ter fome ou frio nem pais sem ganho suficiente de lhes dar pão. Mais: quando tu acordasses, nenhum homem deveria estar em guerra, nenhuma arma deveria ter gatilho para disparar.

Depois de amanhã, Carlos, deveria nascer um Mundo novo, em que não houvesse meninos ricos e meninos pobres, porque os pais de todos os meninos tinham decidido unir-se numa só palavra, abraçar-se num gesto só.

Depois de amanhã, que é domingo, deveria ser o ano primeiro da criação de um Mundo diferente, aquele que os poetas (ainda) sonham - mesmo os que nunca foram meninos.

Mas se não puder ser depois de amanhã, Carlos, que seja no outro dia, quando tu fores homem, quando forem homens todos os meninos de agora. Luta por isso, pá!











12

O pai e o drama do álcool

A mãe de Moedas foi educadora no Centro Infantil coronel Sousa Tavares, o pai era uma figura respeitada em Beja, cofundador do Diário do Alentejo, e militante comunista convicto. Assinava uma crónica intitulada Vento Suão, nome que o filho recuperou para as crónicas que publicou no Correio da Manhã. Pai e filho nunca partilharam a ideologia, mas a figura de José Moedas foi marcante para o agora presidente eleito da câmara de Lisboa. Teve um fim de vida difícil, com problemas de alcoolismo e morreu em 1993. Em 2020, Carlos disse em entrevista a Cristina Ferreira: "É uma doença tão dura, que destrói a pessoa, mas também a família à volta. Por isso, digo que a minha mãe era a heroína, assim como a minha irmã, que é mais velha. Eu acabei por ir para França e sair desse ambiente, e fiquei sempre com esse arrependimento. Elas é que ficaram, nos últimos tempos, que foram tão difíceis. O que digo é que é preciso falar da doença para ajudar os outros."