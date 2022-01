Dia D: Como e quantos isolados irão votar?

Mais de 9 milhões de portugueses residentes no país vão a votos este domingo, mas perto de um milhão só terá uma hora recomendada para o fazer. A Comissão Nacional de Eleições (CNE) compara o ato eleitoral a uma "ida ao supermercado" - só que na segunda situação, infetados e contactos de risco não podem sair de casa. A Direção-Geral da Saúde não tem números exatos de quantas pessoas com poder de voto estão em isolamento, mas é certo que 1,2 milhões de portugueses estão registados como casos ativos ou contactos em vigilância - entre estes, o número de eleitores deve ser superior a dois terços.



Só nos últimos sete dias, o tempo mínimo de isolamento para quem testou positivo ou teve contacto com um caso positivo, foram confirmados 390 mil casos em todo o país, dos quais 260 mil foram registados em maiores de 20 anos - mais de dois terços do total caracterizado por grupos etários.



Se for aplicado a mesma proporção aos cerca de 592 mil casos ativos e ao total de 611 mil contactos atualmente em vigilância, que registaram um aumento de quase 160 mil contactos de risco na última semana, o número de infetados e isolados com poder de voto este domingo é de mais de 800 mil pessoas.



A SÁBADO pediu à DGS números exatos sobre a quantidade de maiores de 18 anos entre casos ativos e contactos em vigilância neste momento, mas não obteve resposta a tempo da publicação do artigo.









Evitar transportes, caneta própria e máscaras oferecidas pelas autarquias