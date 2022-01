A noite de todos os trunfos e os últimos apelos para uma maioria

Esta sexta-feira ditou o fim da campanha eleitoral. Um dia que acabou dominado pelos cenários que se podem desenhar na segunda-feira após as legislativas. Houve elogios e críticas a um "acordo de cavalheiros" entre PS e PSD e os derradeiros apelos ao voto útil.



Chiado: o centro do encerramento das campanhas

Na tradicional 'arruada' no Chiado, o secretário-geral do PS, António Costa, pediu "mobilização total" e deixou críticas ao seu adversário direto, Rui Rio.



"Vejo o meu adversário muito empolgado e a decretar por antecipação os resultados, a distribuir as pastas entre ele e os outros partidos, a escolher ministros. Cada coisa a seu tempo. Neste momento é o tempo de os portugueses falarem, de os portugueses escolherem, de os portugueses decidirem", afirmou António Costa.