A nova vida de Costa 'absoluto'

À hora de almoço, pouco depois de a mulher, Fernanda Tadeu, ter ido votar, António Costa ainda não estava seguro do que a noite eleitoral lhe reservaria. As últimas sondagens deixavam margem para surpresas desagradáveis e, no núcleo duro do líder socialista, estava tudo em aberto.

"Só mais ao fim da tarde, começámos a ficar mais tranquilos", conta à SÁBADO um dirigente do PS. Nessa altura, a (elevada) afluência às urnas e os primeiros dados das projeções já tornavam mais certa a vitória. Os contactos para mobilizar todos os militantes para ir votar foram intensos. "Convencemos pessoas que não votavam há anos a ir", conta uma socialista, reconhecendo o esforço das estruturas do partido para que ninguém ficasse em casa.

Ainda assim, a maioria absoluta era - a meio da noite - "um cenário extremo, que não será previsível", como o próprio Costa reconhecia à RTP. Mas as tropas socialistas reunidas no Hotel Altis, em Lisboa, animaram mal se conheceram resultados como os de Setúbal, onde o PS elegeu 10 deputados.