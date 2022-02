Há 20 anos que eleições não tinham tão poucos votos nulos e brancos

Portugueses levaram o lema do “voto útil” ao máximo: estas foram as eleições com menor número de votos nulos de sempre e as quintas com menos votos brancos. Só quatro eleições legislativas tiveram menor percentagem de votos inválidos desde o 25 de abril.

A somar à abstenção mais baixa desde 2011, as eleições legislativas do passado domingo registaram o menor número de votos nulos desde que há registo e o terceiro menor número de votos brancos. É preciso recuar até 2002, quando Durão Barroso se tornou primeiro-ministro com o PSD, para encontrar uma menor percentagem de votos inválidos em eleições para o Parlamento em Portugal.

Ao todo foram registados 49.537 votos nulos, cerca de 49 mil dos quase 5,4 milhões de portugueses que votaram, para uma percentagem de 0,92%, a mais baixa entre as páginas da Comissão Nacional de Eleições, que disponibiliza os resultados de legislativas desde 1999. Mesmo noutras eleições, apenas uma - as presidenciais de 2006 - registaram uma percentagem de votos nulos menor: 0,79%, no ato eleitoral que elegeu Cavaco Silva como Presidente da República pela primeira vez.

Em 2019, nas últimas legislativas, a percentagem de votos nulos tinham ficado nos 1,74 - a mais alta de sempre em legislativas. Incluindo outras eleições, a percentagem mais alta de votos nulos aconteceu nas europeias de 2014, com 3,06%, seguido das autárquicas de 2013, com 2,95%.