Testagem nos lares pode ter evitado 1.250 surtos de covid-19

A testagem aos trabalhadores nos lares e a utentes com sintomas pode "ter evitado até ao momento 1.215 surtos." Esta é a estimativa apresentada à SÁBADO pelo Ministério do Trabalho e da Segurança Social (MTSS) e traduz os 1.215 lares em que foram detetados casos positivos.



Estes dados fornecidos à SÁBADO resumem os casos detetados em lares entre maio de 2020 e dezembro de 2021, período em que foram realizados 500 mil testes.



Lançado com o objetivo de conter a propagação da doença em lares de idosos, através da realização de testes a todos os trabalhadores e utentes com sintomas, foram realizados cerca de 500 mil testes a funcionários dos lares entre maio de 2020 e dezembro de 2021. Estima-se que este programa de testagem possa ter evitado até ao momento 1.215 surtos (1.215 dos lares testados tinham funcionários positivos).