Com a saída de Pedro Nuno Santos pode vir aí remodelação alargada

Um dia depois da demissão de Pedro Nuno Santos de ministro das Infraestruturas e Habitação ainda não houve nenhuma indicação de quando poderá haver um substituto. Mas dado que o Presidente da República parte hoje para o Brasil - para a tomada de posse de Lula da Silva -, tal só deve acontecer depois do seu regresso, ou seja, terça-feira à tarde.







António Pedro Santos/LUSA

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Segundo escreve, esta sexta-feira, o Diário de Notícias , fonte próxima do Governo garante que estará em cima da mesa até uma remodelação mais alargada do Executivo de António Costa. O que seria uma forma de responder ao desgaste provocado pelas 11 saídas que já se verificaram no Governo de maioria absoluta e que ainda só tem nove meses de existência.Até agora, António Costa ainda não se pronunciou publicamente sobre esta última saída do Governo. Ao que tudo indica o primeiro-ministro estará de férias.As novas caras do Governo devem ser apresentadas pouco antes do arranque da discussão, no Parlamento, da moção de censura apresentada pela Iniciativa Liberal.Já Pedro Nuno Santos deverá regressar ao Parlamento para cumprir o mandato de deputado para o qual foi eleito pelo círculo de Aveiro.A demissão de Pedro Nuno Santos acontece na sequência do caso da indemnização paga a Alexandra Reis, pela saída do Conselho de Administração da TAP. A própria foi a primeira baixa do Governo neste caso, tendo-se demitido da pasta de secretária de Estado do Tesouro, na terça-feira , depois do Correio da Manhã ter avançado, no sábado, 24, que a governante tinha recebido 500 mil euros no acordo de saída.