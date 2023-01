"O Governo está coeso", garante António Costa

O primeiro-ministro, António Costa, garantiu esta sexta-feira que "o Governo está coeso", após mais uma saída do seu Executivo.







"Nenhuma das alterações teve a ver com a coesão do Governo. Houve pessoas que adoeceram, outras que tiveram problemas políticos, mas não saíram por motivos de coesão", disse António Costa.Questionado pelos jornalistas se a ministra da Agricultura tinha condição para continuar no Governo, após a secretária de Estado, Carla Alves, se ter demitido, Costa respondeu que "sim". Ainda assim, o primeiro-ministro assumiu que "ninguém gosta de ter problemas na sua organização" e recusou ainda comentar as declarações do Presidente da República, que afirmou que Carla Alves era um "peso político negativo" para o Governo."Não confundamos o que é essencial, que são os problemas que atingem os portugueses. É nesses que nos devemos concentrar", disse António Costa.