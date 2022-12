Autarquia do PSD aprovou apoios a empresa de deputada

No dia 15 de outubro de 2021, a empresa da vice-presidente da bancada parlamentar do PSD, Andreia Neto, teve de desistir de um pedido de financiamento autárquico. A sua firma AMCO Intermediário de Crédito, especializada na prestação de serviços de intermediação de crédito, autorizada e supervisionada pelo Banco de Portugal, tinha-se candidato 18 dias antes ao concurso Made 2In da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, liderada pelo PSD, que visava a atribuição de apoios a projetos de “investimento de interesse municipal”, mas retirou a proposta. Problema: o regulamento da iniciativa excluía empresas cujo Código de Atividade Económica (CAE) pertencesse às secções K, referente ao mundo das finanças, precisamente onde se insere o negócio da parlamentar social-democrata, então dirigente do partido no distrito e vereadora na Câmara Municipal de Santo Tirso. O que fez para fintar esse obstáculo? Apresentar outro CAE. “No dia 24 de novembro de 2021, a AMCO submete nova candidatura com o CAE 70220 [referente a consultoria de negócios]”, confirmou à SÁBADO fonte oficial da autarquia.